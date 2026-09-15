الأربعاء.. وزير السياحة يكشف تفاصيل منتدى TOURISE

يعلن أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، الأربعاء، تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من منتدى TOURISE، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2027م، وذلك في مؤتمر صحافي بحضور العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وكانت النسخة الأولى من المنتدى انعقدت في الرياض العام الماضي بتنظيم من وزارة السياحة، وبحضور نخبة من قادة القطاع العام والخاص في العالم. ونجح المنتدى السابق في تحفيز المحافظ الاستثمارية بقيمة 113 مليار دولار أمريكي، شملت الوجهات والفنادق وقطاع التجزئة وتنمية المواهب والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس قدرة التعاون بين القطاعات على تحويل الطموح إلى استثمارات وخطوات عملية.

و تُعد منصة TOURISE منصة عالمية رائدة أطلقتها وزارة السياحة العام الماضي، لإعادة تعريف مستقبل السياحة والمساهمة في رسم ملامحه.

وتجمع المنصة قادة من القطاعات الحكومية والأعمال والاستثمار والسياحة والتقنية لتحويل الأفكار الطموحة إلى خطوات عملية، وفتح آفاق الاستثمار، والمساهمة في بناء قطاع سياحي مستدام وعادل، يرسم ملامح المستقبل للسياحة على مدى الـ 50 عامًا المقبلة.