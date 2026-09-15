16 مليونا إيرادات السينما في أسبوع

سجَّل شباك التذاكر السعودي إيرادات بلغت 16.4 مليون ريال، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري بعد بيع 360.8 ألف تذكرة لـ56 فيلمًا معروضًا في دور السينما، وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام، الثلاثاء.

وتصدَّر الفيلم المصري «ريد فلاج» قائمة الأفلام الأعلى مبيعًا خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر، محققًا 2.2 مليون ريال من بيع 38.2 ألف تذكرة منذ عرضه.

وحلَّ فيلم «The Odyssey» الأمريكي ثانيًا بإيرادات أسبوعية بلغت 2.1 مليون ريال و34.5 ألف تذكرة، فيما وصل إجمالي إيراداته خلال أربعة أسابيع إلى 52.6 مليون، من بيع 895.6 ألف تذكرة.

وجاء الفيلم الأمريكي«mtniy» ثالثًا بـ1.8 مليون ريال و34 ألف تذكرة خلال الأسبوع، بينما احتل الفيلم السعودي «عكس سير» المركز الرابع بـ1.5 مليون و32.1 ألف تذكرة.

وحلَّ الفيلم الأمريكي «Fall 2: Deadpoint» خامسًا بإيرادات أسبوعية بلغت 1.4 مليون ريال.

وحافظ الفيلم السعودي «7 Dogs» على ظهوره ضمن قائمة العشرة بعدما حل تاسعًا، مسجلًا 507.7 ألف ريال من بيع 47.6 ألف تذكرة. رافعًا إجمالي إيراداته بعد 16 أسبوعًا من عرضه إلى 47.4 مليون ريال، مقابل 965.4 ألف تذكرة مباعة.