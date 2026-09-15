صفقة نقل «خليجي 27».. الكاس توافق وقنوات خليجية ترفض

أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن حصول قنوات «الكاس» القطرية على حقوق النقل التلفزيوني لبطولة كأس الخليج الـ 27 جاء بعد موافقتها على دفع 11 مليونًا و500 ألف ريال، طلبتها شركة «IMG» مقابل بيع الحقوق، في وقت رفضت فيه قنوات خليجية أخرى دفع أكثر من ستة ملايين ريال.

وكانت «الكاس» أعلنت في 29 أغسطس الماضي حصولها رسميًا على حقوق نقل البطولة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.

وسبق لـ«الرياضية» نشر تفاصيل الخلاف المالي، في 3 أغسطس الماضي، بين الشركة المالكة للحقوق، والقنوات الخليجية، التي تمسكت حينها بسقف مليون دولار، مقابل ثلاثة ملايين دولار طلبتها الشركة.

وتستضيف جدة منافسات البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.