الضربة السابعة تكرس هيمنة الهلال أمام الغرافة

كرس فريق الهلال الأول لكرة القدم هيمنته على مواجهاته أمام نظيره الغرافة بعد فوزه عليه 2ـ1، ضمن الجولة الأولى لمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح الأزرق النتيجة عبر البرتغالي روبن نيفيش من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وأضاف الصربي سيرجي سافيتش ثاني أهداف الهلال عند الدقيقة 72 من المباراة التي جرت على ملعب المملكة ارينا في الرياض.

وانتظر الغرافة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني ليتمكن من تقليص الفارق بهدف أحرزه علاء الدين حسن.

وسجل الفريق الهلالي من خلال هذه النتيجة سابع انتصاراته على الغرافة مقابل خسارة وتعادل وحيد في تسعة مواجهات جمعتهما على صعيد البطولة القارية سواء بمسماها القديم «دوري أبطال آسيا» أو الحالي «النخبة».

كما جدد الهلال انتصاره على الغرافة بالنتيجة ذاتها التي حسم بها لقاء الفريقين خلال هذه البطولة في نسختها الماضية.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد نجمه الهولندي كريسينسيو سامرفيل بالبطاقة الحمراء، وبعدها بدقيقة تساوت كفة الفريقين عقب حصول الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الغرافة على بطاقة مماثلة.

وبهذه النتيجة، حصد الأزرق أول ثلاث نقاط في مشواره القاري الموسم الجاري، بينما ظل الغرافة دون نقاط.

ويحلّ الفريق الهلالي ضيفًا على السد القطري 13 أكتوبر المقبل لحساب الجولة الثانية من البطولة القارية، وقبله بيوم يستضيف الغرافة نظيره استقلال طهران الإيراني في الجولة ذاتها.