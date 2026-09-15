متى نقبل المدرب؟!

في كرة القدم، قد يكون المدرب أول من يتحمل المسؤولية عند الخسارة، وأول من يُطالب بالرحيل عندما تتراجع النتائج، لكن السؤال الأهم: هل كل تعثر يعني أن المدرب فشل؟ وهل كل إقالة تعني أن الفريق سيصبح أفضل؟.



قبول المدرب داخل أي فريق لا ينبغي أن يعتمد على عدد الانتصارات فقط، وإنما على مجموعة من المعايير، أهمها قدرته على بناء شخصية الفريق، وضوح أسلوبه التكتيكي، تطوير اللاعبين، إدارة غرفة الملابس، التعامل مع الضغوط، وتحقيق الانسجام بين أهدافه وأهداف النادي. كما أن تقييم المدرب يجب أن يرتبط بالإمكانات المتاحة له، وليس بالنتائج المجردة فقط.



فالمدرب الجديد يحتاج إلى وقت حتى يتعرف على اللاعبين، ويكتشف قدراتهم، ويفهم ثقافة النادي، ويضع أسلوبه التدريبي والتكتيكي. ومن وجهة نظري، لا يمكن الحكم العادل على المدرب خلال أسابيع قليلة، إلا في حالات واضحة تتعلق بفقدان السيطرة أو وجود مشكلات جوهرية. وفي الظروف الطبيعية يحتاج المدرب إلى مرحلة أولى تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتعرف والتجربة، ثم مرحلة أطول قد تصل إلى ستة أشهر للحكم بصورة أكثر موضوعية على مشروعه وقدرته على صناعة فريق منافس.



أما إقالة المدرب فقد تحمل آثارًا إيجابية، خصوصًا عندما يكون الفريق قد فقد الثقة، أو أصبحت العلاقة بين المدرب واللاعبين غير قابلة للإصلاح، أو ظهرت مؤشرات واضحة على غياب التطور. أحيانًا يكون التغيير ضروريًا لإعادة الروح وفتح صفحة جديدة.



لكن الجانب الآخر لا يمكن تجاهله، فالإقالة المتكررة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار، وتربك اللاعبين، وتفرض تغييرًا مستمرًا في الأسلوب والخطط، وتكلف النادي ماليًا، والأهم أنها قد تجعل الفريق يعيش في دائرة تبدأ بالخسارة وتنتهي بإقالة المدرب ثم تبدأ من جديد.



والمدرب نفسه عندما ينتقل إلى تجربة جديدة يحتاج إلى التأقلم، فنجاحه السابق لا يعني بالضرورة نجاحه الفوري في المكان الجديد. عليه أن يفهم ثقافة النادي، وطبيعة المنافسة، وشخصية اللاعبين، والجمهور، والإدارة، وأن يوازن بين أفكاره الخاصة وواقع الفريق.



لا يبقى إلا أن أقول:

المدرب لا يُقاس فقط بنتيجة مباراة، وإنما بمسار الفريق: هل يتطور؟ هل يتعلم من أخطائه؟ هل يتحسن أداء اللاعبين؟ وهل تتضح هويته مع مرور الوقت؟.

فالاستقرار ليس منح المدرب حصانة، والإقالة ليست دائمًا فشلًا. القرار الصحيح هو أن تكون هناك معايير واضحة، ومدة زمنية منطقية، وتقييمًا مهنيًا مستمرًا.

فالمدرب يحتاج إلى وقت ليُثبت قدراته، والنادي يحتاج إلى شجاعة ليعرف: متى يصبر، ومتى يتغير.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.