رودريجيز يودع «لوس كافيتيروس»

وضع نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريجيز، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ بلاده، حدًا لمسيرته الدولية، الثلاثاء، بعد 15 عامًا، وثلاث مشاركات في كأس العالم.

وقال القائد البالغ 35 عامًا في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اغرورقت عيناه بالدموع: «أغادر وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني أعلم أنني قدّمت كل ما لدي».

وكان الظهور الأول لرودريجير مع المنتخب في أكتوبر 2010 أمام بوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم «2-1» وكان وقتها في عمر الـ 20 عامًا وشهرين.

وبلغ مجموع مشاركات اللاعب مع المنتخب 131 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 34. ولعب 13 مباراة في كأس العالم.

وقاد رودريجيز نفسه ومنتخب بلاده إلى دائرة الأضواء في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما بلغ «لوس كافيتيروس» ربع النهائي للمرة الأولى، كما تُوّج صانع الألعاب بالحذاء الذهبي للبطولة كأفضل هدّاف وأصبح نجمًا عالميًا.

وعلى الرغم من أن مسيرته على صعيد الأندية في الأعوام الأخيرة شابها تنقله بين العديد من الأندية وتراجع تأثيره بشكل كبير، وظل عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب الذي بلغ نهائي كوبا أمريكا قبل عامين.

لكن رودريجيز فشل في تسجيل أي هدف في كأس العالم 2026، وخطف منه الأضواء زميله في بايرن ميونيخ الألماني لويس دياز.

وانضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق الأسبوع الماضي إلى نادي أتلتيكو ناسيونال.

وعلى مستوى الأندية كان احتراف خاميس الأول في بورتو البرتغالي 2010، قبل أن ينتقل إلى موناكو، ثم إلى ريال مدريد في 2014، لكن رحلته معه لم تشهد نجاحًا، لعب فقط 91 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا حتى 2019، ولعب خلالها موسمين معارًا إلى بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى إيفرتون الإنجليزي، ليبدأ بعدها رحلة تنقلات بين رايو فاييكانو الإسباني وساو بالو البرازيلي وأولمياكوس اليوناني والريان القطري وليون المكسيكي ومينيسوتا الأمريكي.