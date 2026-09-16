فالنسيا يخطف نقاط ألافيس.. وفاييكانو يسقط إسبانيول

سجل فرق فالنسيا الإسباني الأول لكرة القدم فوزه الأول في الدوري، الثلاثاء، بعد تغلبه على حساب مضيفه ألافيس 1ـ0 لحساب المرحلة السادسة.

وكان فالنسيا فسخ عقد مدربه كارلوس كوربيران الذي استلم منصبه في ديسمبر 2024، بعدما وجد نفسه في ذيل الترتيب بنقطة واحدة بعد خمس مراحل.

وتولى أوسكار سانشيس، مدرب الفريق الرديف، المهمة بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب جديد، ونجح في منح «الخفافيش» انتصارهم الأول بفضل هدف سجّله في الدقيقة 78 لويس رويخا في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2019 حتى 2024.

تعرّض ألافيس لهزيمته الثانية وتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية، ونقطة أمام ديبورتيفو لا كورونيا.

وفي مباراة ثانية لحساب الجولة نفسها حقق رايو فاييكانو فوزه الثاني وجاء على حساب ضيفه إسبانيول 2ـ1، في لقاء أكمل الفريق النادي الكاتالوني ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي عمر الهلالي.

تقدم رايو فاييكانو بهدفين نظيفين الشوط الأولى بواسطة ألفارو جارسيا «3» وأدريا بيدورسا «26». وقلص إسبانيول الفارق بهدف روبيرتو فيرنانديز «54».

وبخسارته الثالثة تجمد إسبانيول عند نقاطه السبع بالمركز الثامن، فيما صعد رايو فاييكانو إلى سبع بالمركز الـ 12.