مارتينيز: الحكم حرمنا ركلة جزاء

وصف البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب فريق الغرافة القطري، ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدفه الأول بالساذجة، منتقدًا في الوقت ذاته عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لفريقه خلال المواجهة التي خسرها 1ـ2، الثلاثاء ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «تقدم الهلال بركلة جزاء واضحة، ولكني أعتقد أن لدينا ركلة جزاء لم تحتسب، ولا يمكنني انتقاد اللاعبين ابدًا».

وأضاف المدرب البرتغالي: «بدأنا اللقاء بشكل جيد، وصنعنا فرصتين، وكانت لنا ربما ركلة الجزاء، والهلال بعدها تحكم بالمباراة، وهم أحد أفضل الفرق في البطولة، وسيقاتلون من أجل اللقب، وركلة الجزاء المحتسبة ضدنا كانت ساذجة من ناحيتنا».

وأضاف مدرب الغرافة: «كان الأمر صعبًا أمام جودة لاعبي الهلال ومدربهم، ولكننا قاتلنا من أجل أن نحصل على شيء في المباراة، ولا أقول عن لاعبي فريقي سوى أنهم تنافسوا ضد أحد أفضل الفرق في المسابقة».

وتابع مارتينيز: «الجودة الفنية للهلال عالية، والفرق كبير بين الفريقين، وفارق الميزانيات يعطي أفضلية على مستوى الجودة والهلال فريق متميز ومتماسك على مستوى جميع الخطوط. لا أستطيع رؤية الكثير من نقاط ضعفه».

وألمح المدرب البرتغالي إلى أن مشكلة الهلال تكمن في التحولات الدفاعية، وأوضح في هذا الصدد: «عندما يضعون لاعبين كثر في منطقة الإنهاء، هم خطرون، ربما يملكون في هذه الوضعية تحديدًا بعض الاختلال في التحولات الدفاعية عليهم لأنهم يتركون بعض المساحات حينما يريدون التسجيل، لكنهم فريق قوي جدًا».

ودافع مدرب الفريق القطري عن تبديلاته قائلًا: «اتخذت قراراتي بشأن التغييرات ولا أندم عليها، والفريق كان يلعب بشكل جيد، ولدينا لاعبون لم يصلوا إلى الجاهزية الكاملة، ولا يمكنني انتقاد عطاء اللاعبين».