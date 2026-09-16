ريشة: سامرفيل مهدد بالغياب مباراتين

رجح المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي غياب الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، مباراتين على الأقل بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الغرافة، الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.

ونال سامرفيل البطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 32 نتيجة السلوك المشين، حسبما وصفه محلل «الرياضية» التحكيمي.

وقال ريشة تعليقًا على طرد الجناح الهولندي: «مدة إيقاف سامرفيل يحددها تقرير الحكم، والسلوك المشين يختلف، ودائمًا عقوبة السلوك المشين تكون الإيقاف من مباراة إلى مباراتين حسب لائحة المسابقات التي توضح نوع الخطأ الذي ارتكبه اللاعب».

وبعد نيله البطاقة الحمراء أمام الغرافة، تأكد غياب سامرفيل عن لقاء فريقه ضد السد القطري 13 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثانية من البطولة القارية بداعي الإيقاف، وقد يمتد غيابه أمام الشمال القطري 27 من الشهر المقبل لحساب منافسات الجولة الثالثة في حال صدر بحقه عقوبة الإيقاف مباراتين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال 2ـ1، وسجلهما البرتغالي روبن نيفيش من ركلة جزاء، والصربي سيرجي سافيتش، بينما جاء الهدف الوحيد للفريق القطري عن طريق علاء الدين حسن.