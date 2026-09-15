الإسكواش والأثقال تنضمان إلى معسكر فوجي

وصل لاعبو فريقي السعودية للإسكواش ورفع الأثقال، الثلاثاء، إلى معسكر فريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي ناجويا 2026».

ويمثل أخضر الإسكواش اللاعب محمد آل نصفان، فيما يضم فريق رفع الأثقال كلًا من سراج آل سليم، وعقيل الجاسم، وعلي الخزعل، حيث يستكمل اللاعبون في المعسكر برنامجهم الإعدادي قبل الانتقال لخوض منافسات الدورة.

من جهة أخرى، تواصل منتخبات فريق السعودية برامجها التدريبية في معسكر الفريق بمدينة فوجي، حيث أجرى لاعبو ألعاب القوى والكاراتيه حصصهم التدريبية ضمن البرنامج الإعدادي المعد لكل رياضة، والتي اشتملت على تدريبات فنية وبدنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والوصول إلى أفضل إعداد ممكن قبل انطلاق منافساتهم في دورة الألعاب الآسيوية، السبت المقبل.