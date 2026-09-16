من توتنام إلى النصر.. الثلاثي الدفاعي يخذل بوستيكوجلو

كرَّر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، رهانه على اللعب بثلاثة قلوب دفاع، ومُجددًا انتهت التجربة بالخسارة، كما حدث في جميع المرات السابقة خلال آخر ثلاثة أعوام.

ويُعرف عن بوستيكوجلو تفضيله الأسلوب التكتيكي 4-3-3 ومشتقّاته، بوجود خط خلفي مكوّن من أربعة لاعبين، بينهم قلبا دفاع. وثبّت هذا الأسلوب في جميع مبارياته مع النصر، الذي تولى تدريبه الصيف الجاري، قبل تبنّيه نهجًا مختلفًا أمام العين الإماراتي، الثلاثاء، في مباراة خسرها «الأصفر» 0ـ4 ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ الأسترالي المباراة بخط خلفي يضم عبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، قلوب الدفاع، إلى جانب نواف بوشل وسعد الناصر، الظهيرين الأيمن والأيسر.

وعلى الرغم من إضافة قلب دفاع ثالث إلى الخط الخلفي، تعرَّض مرمى الفريق إلى 14 تسديدة على مدى شوطي المباراة حسب موقع «سوفاسكور» الإلكتروني، واهتزت شباكه 4 مرات، متلقيًا أفدح هزائمه على الصعيد القاري منذ 9 أعوام.

ويوثّق موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني أربع مباريات لبوستيكوجلو خلال آخر 3 أعوام، بدأها بثلاثة قلوب دفاع، انتهت كل منها بخسارة فريقه.

وخلال تجربته مع توتنام هوتسبير الإنجليزي، التي امتدت بين عامي 2023 و2025، بدأ الفريق مباراة وحيدة بـ 3 قلوب دفاع، واجه فيها إيفرتون، منتصف الموسم الثاني، وخسر بنتيجة 2ـ3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وانتهى ذلك الموسم برحيله، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى تدريب نوتنجهام فوريست الإنجليزي في تجربة ثانية له داخل إنجلترا.

وبدأ تلك التجربة مستخدمًا أسلوبه المعتاد المبني على خط خلفي رباعي، ثم قرر تغييره مضيفًا قلب دفاع ثالث بعد 5 مباريات دون فوز.

وخاض الفريق بالأسلوب الجديد 3 مباريات، انتهت جميعها بخسارته، الأولى أمام ميتلاند الدنماركي بنتيجة 2ـ3 في الدوري الأوروبي، والأخريان أمام نيوكاسل «0ـ2» وتشيلسي «0ـ3» ضمن بطولة «بريميرليج»، وعلى إثرها صدر قرار إقالته.

ومع أن التجارب الأربعة لهذا الأسلوب انتهت بالهزيمة، قرر بوستيكوجلو انتهاجه أمام العين، ولم يحدث جديد. سقط النصر، وخسر الأسترالي رهانه للمرة الخامسة.