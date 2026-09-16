إنزاجي: نملك أفضل دفاع وهجوم

عبّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز 2ـ1 على الغرافة القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أنه يمتلك أفضل دفاع وهجوم.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال إنزاجي: «الفريق دافع بشكل جيد، وحاولنا افتتاح التسجيل، ونجحنا، وأضعنا بعض الفرص، ولكننا عملنا اللازم للفوز بالمباراة».

وأضاف مدرب الهلال: «بدأنا الموسم بشكل جيد، ولكنها البداية فقط، 8 مباريات وخسارة وحيدة، نحن أفضل هجوم ودفاع، وسنبذل جهدنا، لازال لدينا نحو 50 مباراة ممكنة مقبلة، الأهم أن نستمر بهذا النسق بعد التوقف».

وتابع المدرب الإيطالي: «أضفنا العديد من اللاعبين المهمين وتحديدًا محزري الذي يلعب في مركز سبّب لنا إشكالًا الموسم الماضي، لدينا العديد من اللاعبين، في الدكة والأساسي، والآن سيذهب العديد من اللاعبين للمنتخبات، وسالم الدوسري وثيو هيرنانديز وعلي لاجامي سيساعدوننا حينما يعودون».

وعن سبب تغيير الفرنسي سايمون بوابري، أجاب إنزاجي: «استبدل بسبب شد عضلي، وأردنا إراحته، ومنذ وصوله وهو يؤدي بشكل ممتاز جدًا».

وفيما يتعلق بالهدف الذي سجله الغرافة، رد مدرب الهلال: «لم يكن مفروضًا أن نستقبل الهدف، وحاولنا أن نكون حذرين بإنهاء المباراة دون أن تهتز شباكنا».

وعلق مدرب الأزرق على دعم الجماهير الهلالية للبرتغالي روبن نيفيش قائلًا: «جميعنا قريبين من روبن، إدارة وجهازًا فنيًا ولاعبين، نحاول احتواءه، حدث ما حدث للأسف في لقاء التعاون، ولكنه يعلم أننا نقف بجانبه دومًا».

من جهته، وصف الصربي سيرجي سافيتش لاعب الوسط الانتصار على الغرافة بالبداية الجيدة لفريقه في البطولة الآسيوية، وقال: «لم أحقق هذه البطولة في الأعوام الماضية، وسنقدم كل ما لدينا للفوز بها».