في مباراة مرموش الرابعة.. ليفربول يعمق جراح توتنام برباعية

عمّق فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم أزمة توتنام بإقصائه من كأس رابطة الأندية المحترفة بتغلبه عليه 3-1 الثلاثاء على ملعب «أنفيلد» ضمن الدور الثالث.

سجّل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر «21» والهولندي كودي خاكبو «54» والبديل المجري دومينيك سوبوسلاي «90+1» لليفربول، فيما حمل هدف توتنام الوحيد توقيع لاعب الوسط كونور غالاغر «69».

وبرغم مشاركة المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، المنتقل على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، إلا أنه لم ينجح في وضع بصمته حتى الآن في مباراته الرابعة مع توتنام. في المقابل

وتنّفس المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا الصعداء بعد بلوغ الدور الرابع، وذلك عقب بداية موسم شهدت فوز فريقه في مباراة واحدة فقط مقابل ثلاثة تعادلات ضمن الدوري الممتاز

في المقابل، تتواصل معاناة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي مع توتنام، فبعد إنفاق قياسي لإدارة النادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية، لم يحقق الفريق سوى فوز واحد كان في الدور الماضي من كأس الرابطة بالذات أمام تشارلتون «5-1»، مقابل خسارتين وتعادلين في الدوري ومن دون تسجيل أي هدف.

وسنحت الفرصة الخطرة الأولى للضيوف، عندما تابع لاعب الوسط السويدي لوكاس بيرغفال بيسراه من مسافة قريبة عرضية لعبها الإيطالي ديستيني أودوجي من الجهة اليسرى، لكن الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي تصدّى لها ببراعة «11».

وردّ ليفربول بفرصة لا تقلّ خطورة. فبعد تمريرة بينية متقنة ورائعة من اليافع ريو نغوموها «18 عامًا» انفرد اليافع الآخر الويلزي لويس كوماس «20 عامًا»، وسدّد بيمناه كرة أرضية تصدّى لها الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا ببراعة «16».

وافتتح ماك أليستر التسجيل، بعدما أسكن الكرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية العليا إلى يسار دوبرافكا «21».

وأهدر الجناح الغاني محمد قدوس فرصة سانحة لإدراك التعادل، عندما حوّل بيسراه من مسافة قريبة إلى فوق المرمى عرضية متقنة لعبها أودوجي من الجهة اليسرى «32».

وأضاف خاكبو الهدف الثاني، بعدما سدّد الكرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة كرة استقرت في الزاوية العليا إلى يسار دوبرافكا «54».

وتحسّن أداء توتنام بشكل ملحوظ بعد التأخر في النتيجة بهدفين نظيفين، لا سيّما مع نشاط وحيوية ولي مرموش.

وتصدّى مامارداشفيلي لتسديدة قدوس الأرضية بيسراه من داخل المنطقة، وذلك عقب كرة هيّأها مرموش أمام زميله الغاني إثر مجهود فردي «61».

وقلّص غالاغر الفارق برأسية من داخل منطقة الياردات الست، عقب ركنية من الجهة اليمنى نفّذها البديل البرتغالي ماتيوس فرنانديش «69».

وسدّد مرموش بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة كرة حوّل مسارها المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، قبل تصدّي مامارداشفيلي لها ببراعة «86».

وأنهى البديل المجري سوبوسلاي الأمور بعدما سدّد من خارج المنطقة كرة صاروخية في الزاوية العليا اليمنى «90+1».