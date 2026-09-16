أمام بنين.. الأرجنتين تكرم ميسي بمباراة وداعية

استدعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي الهداف التاريخي والأكثر مشاركة للظهور في مباراة تجريبية وداعية في أكتوبر المقبل من أجل الظهور الأخير بعد اعتزاله اللعب الدولي.

وكان ليونيل ميسي «39 عامًا» أعلن في نهاية أغسطس الماضي اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب بعد 207 مباريات و125 هدفًا، وأربعة ألقاب أبرزها كأس العالم 2026.

وأوضح كلاوديو تابيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء: «وجهنا الدعوة إلى أفضل لاعب في العالم، وقائدنا ليونيل ميسي، للمشاركة في المباراة ومنحه وداعًا يليق به في السادس من أكتوبر هنا في الأرجنتين».

وستلعب الأرجنتين ثلاث مباريات تجريبية على أرضها خلال فترة التوقف الدولي التي حددها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بين 21 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبل، في أول ظهور للمنتخب منذ كأس العالم والذي تنازل فيه عن لقبه لإسبانيا بعد الخسارة بهدف دون رد في المباراة النهائية في 19 يوليو الماضي.

ويواجه المنتخب نظيره البنيني على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس يوم السادس من أكتوبر، حيث دُعي ميسي، لخوض مباراته الوداعية.

كما تلتقي الأرجنتين مع بوليفيا على ملعب «ماريو كيمبس» في كوردوبا يوم 30 سبتمبر قبل الانتقال إلى بوينس آيرس لاستضافة بوركينا فاسو في الثالث من أكتوبر.

وستلعب مباراة بوليفيا بحضور جماهيري مخفض بنسبة 50 في المئة ضمن العقوبات التي فرضها «فيفا» على خلفية أحداث شهدها كأس العالم العام الجاري.

وسيتعين على لياندرو باريديس وناويل مولينا وتياجو ألمادا تنفيذ عقوبات إيقاف لعشر وسبع ومباراة واحدة على الترتيب، بسبب أدوارهم في المشادة التي وقعت خلال نهائي المونديال.