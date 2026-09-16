أرسنال يضرب إيبسويتش.. وفولهام يقصي وست هام

بلغ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم بسهولة الدور الرابع من كأس رابطة الأندية المحترفة بفوزه الثلاثاء على حساب مضيفه إيبسويتش تاون 4-2.

وسجل أرسنال فوزه السابع تواليًا ضمن كافة المسابقات، وجاء على حساب مضيفه إيبسويتش تاون 4-2.

ودخل المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا المباراة بتشكيلة معظمها من لاعبيه الاحتياطيين، فتألّق اليافع ماكس داومان «16 عامًا» بتسجيله هدفين «7 و47» ليصبح ثاني لاعب يبلغ ‌من العمر ‌16 عامًا يزور الشباك مرتين في ‌مباراة ⁠واحدة مع أحد ⁠أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف نونو ماوديكي «16» والإسباني ميكل ميرينو «58» هدفين آخرين.وأحرز الألباني أنيس محمدي «62» والبديل تشوبا أكبوم «90+1» هدفيّ إيبسويتش.

وفي باقي النتائج، تغلّب فولهام على مضيفه وست هام من المستوى الأول «تشامبيونشيب» 3-2، وتخطّى برنتفورد مضيفه ريدينج من المستوى الثاني «ليج وان» 2-1، فيما التحق بيتربورو من المستوى الثالث أيضًا بركب المتأهلين عقب تجاوزه ضيفه بارنسلي من المستوى عينه 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في نهاية الوقت الأصلي.