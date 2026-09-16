بالقاتل.. الريال ينجو من فخ إلتشي

خطف فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه إلتشي، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة للدوري، بعد أن سجل هدف الفوز 3ـ2 في الوقت القاتل عبر المهاجم البديل كارلوس إسبي، المنضم من ليفانتي في سوق الانتقالات الصيفية.

ورفع الريال رصيده إلى 15 نقطة متساويًا مع برشلونة، حامل اللقب، ومتصدر جدول الترتيب والذي سيستضيف الأربعاء راسينغ سانتاندر، الصاعد حديثًا.

واعتقد ريال أنه حسم اللقاء في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدمًا بهدفين نظيفين، لكن الفريق الذي لم يتذوق طعم الانتصارات أمام الفريق العاصمي منذ مارس 1978، كان له رأي وأجبر الريال على خطف نقاط المباراة بشق الأنفس.

وجاء الأول من ركلة حرة للاعب الوسط التركي أردا غولر بيسراه، فارتدت الكرة من القائم الأيمن ومن ثم الحارس الأرجنتيني-التشيلي ماتياس ديتورو إلى الشباك «25».

وأضاف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدفه السابع في سادس مباراة في الدوري بعد عرضية من الوافد الجديد العاجي يان ديومانديه «33».

واعتقد مبابي الذي تعرض للإصابة خلال إضافته الهدف الثاني لكنه أكمل اللقاء، أنه سجّل هدفًا شخصيًا ثانيًا قبيل نهاية الشوط الأول، لكنه ألغي بداعي التسلل «42».

وتحسّن أداء إلتشي في الشوط الثاني وهدّد مرمى البلجيكي تيبو كورتوا أكثر من مرة، مستفيدًا من تراجع مردود ضيفه.

وأثمر ضغط المضيف عن هدف تقليص الفارق من كرة رأسية للأرجنتيني أبييل أوسوريو إثر عرضية من التشيلي لوكاس سيبيدا «71»، بعد دقائق معدودة من دخول الإنجليزي جود بيلينجهام والمغربي إبراهيم دياز وخروج غولر والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

واستفاق الريال بعد ذلك وحاصر مضيفه في منطقته بحثًا عن هدف الاطمئنان، لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة عبر فرناندو نينيو بعد تمريرة من خوسان «83».

لكن البديل الشاب إسبي الذي دخل في الدقيقة 87 بدلًا من الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، جنّب مورينيو وريال الحرج وخطف هدف الفوز في الوقت بدلًا من الضائع بعد تمريرة لمبابي على طبق من فضة «1+90».