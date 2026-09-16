دي تزيربي يعتذر بعد خروج توتنام من كأس الرابطة

اعتذر الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب فريق توتنام الأول لكرة القدم، بعد الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية بخسارته أمام ليفربول 1ـ3 الثلاثاء، مُقرًا بأن فريقه يمر بـ«مرحلة صعبة».

وفشل الفريق اللندني في استعادة الثقة بعد البداية المخيبة في الدوري الإنجليزي، على الرغم من تسجيله لهدف يتيم هو الأول ضد فرق النخبة.

ولم يفلح النادي لحد الآن في انتزاع أي فوز في الدوري، بسجل من نقطتين، مع خسارتين وتعادلين.

واعتبر المدرب السابق لمرسيليا الفرنسي أن فريقه غير محظوظ الموسم الجاري.

وأضاف «علينا التسديد مرات أكثر، بطريقة أحسن، لكننا نعتذر عن النتيجة المخيبة والمحبطة لنا».

وتابع «إنها خسارة غير عادلة، لكن يجب علينا تقبلها، وأن نكون أقوى في هذه اللحظة التي لا يقف فيها الحظ بجانبنا.. أنا صريح مع نفسي ومعكم، أعتقد أننا في خمس أو ست مباريات، كنا بالتأكيد غير محظوظين ضد نيوكاسل، وإيفرتون، وحتى ضد نوتنغهام، والليلة ضد ليفربول».

وجاء فوز نادي شمال لندن الوحيد الموسم الجاري ضد فريق المستوى الثاني «تشامبيونشيب» شارلتون في كأس الرابطة.

وتأتي هذه البداية المخيبة، بعد احتلال «سبيرز» للمركز 17 في الدوري عامين على التوالي، وانعتاقه من الهبوط في آخر جولة الموسم المنصرم.

ومنذ انقضائه، أنفق الفريق 300 مليون جنيه لإبرام 10 تعاقدات جديدة.