أمام النهضة.. التعاون يدشن المشاركة الخامسة آسيويّا

يفتتح فريق التعاون الأول لكرة القدم، مشاركته الثالثة في البطولات الآسيوية، الأربعاء، عندما يحل ضيفًا على النهضة العُماني ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 على ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط.

وظهر التعاون في البطولات القارية للمرة الأولى 2017 في دوري أبطال آسيا عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين وغادر من دور المجموعات.

وشارك للمرة الثانية عام 2020 وخرج من دور الـ 16 امام النصر 0-1 وفي عام 2022 غادر من دور المجموعات في الثالثة، وظهر للمرة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني 2025 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة متفوقًا على الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي وألتين اسير التركماني، ولكنه غادر البطولة من نصف النهائي بعد الخسارة من الشارقة الإماراتي بنتيجة 1ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأوقعت القرعة التعاون ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه أندية الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العُماني.

ويظهر السوري جهاد الحسين للمرة الأولى مع النادي القصيمي بعد تكليفه بتولي مهمة التدريب خلفًا للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي تم إنهاء التعاقد معه عقب مباراة الهلال الأخيرة في الجولة السابعة والتي انتهت 0ـ6 السبت الماضي.