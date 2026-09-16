«فورمولا 1».. رفع عدد السباقات القصيرة إلى 10

أعلنت إدارة بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» رفع عدد السباقات القصيرة «سبرينت»من ستة إلى عشرة في روزنامة 2027، وفق ما أُعلن الأربعاء، على أن ينطلق الموسم المكون من 24 جولة من البحرين وصولًا إلى السباق الختامي في أبوظبي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم في 14 مارس مع جائزة البحرين التي تعود إلى موعدها المعتاد لافتتاح الموسم، يليها في الأسبوع التالي مباشرة سباق السعودية، بعدما ألغيا الموسم الجاري، بينما تصبح جائزة أستراليا ثالث الجولات.

وبعد اليابان والصين في أبريل، تتجه المسابقة إلى ميامي ومونتريال في الشهر التالي، على أن تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وستكون الجولة الأوروبية الأولى في شوارع موناكو في 6 يونيو، مع زيادة الإثارة في الإمارة بإضافة السباق القصير للمرة الأولى هناك.

وتعود البرتغال إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2021 من خلال سباق على حلبة ألجارفي في بورتيماو، وذلك في 20 يونيو، تليها جائزة بريطانيا في 4 يوليو على حلبة سيلفرستون، ثم النمسا وبلجيكا والمجر قبل العطلة الصيفية.

ويستأنف الموسم بالسباق الإيطالي في 5 سبتمبر على حلبة مونتسا.

وعلى غرار البرتغال، تعود تركيا أيضًا إلى الروزنامة بسباق مقرر في الثالث من أكتوبر، فيما باتت هولندا خارج الروزنامة.

ويختتم الموسم بسباقين متتاليين في قطر وأبوظبي في 5 و12 ديسمبر تواليًا، وكلاهما مع سباق قصير.

وسيجرى السباق القصير للمرة الأولى في كل من البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي، بينما يعود إلى كندا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وقطر.

وعلقت إدارة «فورمولا 1» في بيان على روزنامة 2027، بالقول «نظرًا للنجاح المستمر والطلب القوي.. ارتفع عدد السباقات القصيرة من ستة إلى عشرة في 2027، ما يوفر مزيدًا من المنافسات على مدار الموسم للجماهير والمنظمين ووسائل البث والشركاء».

وأضافت «منذ تقديم السباق القصير في 2021، تظهر البيانات أن إجمالي المشاهدة لعطلات نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقًا قصيرًا، أعلى بنسبة 12 في المئة مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع التي لا تتضمن سباقًا قصيرًا، كما أن تصفيات السباق القصير أكثر شعبية لدى الجماهير بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالتجارب الحرة».

وتعود تجارب ما قبل الموسم الشتوية إلى فترة واحدة تستمر أربعة أيام في البحرين بين 24 و27 فبراير.

أما في ما يتعلق بختام موسم 2026، فتؤكد «فورمولا 1» أن سباقي قطر وأبوظبي، سيجريان في موعدهما المحدد في 29 نوفمبر و6 ديسمبر حتى إشعار آخر.