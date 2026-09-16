الأخضر.. دونيس يضم 8 جدد.. ويستبعد سالم وسعود

استبعد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 8 لاعبين من العناصر التي شاركت في نهائيات كأس العالم التي اُختتمت الصيف الماضي في أمريكا والمكسيك وكندا، في القائمة التي أعلنت ظهر الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس «خليجي27» التي تنظم في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل،، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وشمل الاستبعاد، كلًا من: سالم الدوسري قائد الأخضر، إلى جانب كل من سعود عبد الحميد، وأحمد الكسار، علي مجرشي، علي لاجامي، أيمن يحيى، صالح الشهري، خالد الغنام.

وضم دونيس، 8 آخرين بدلًا من المستبعدين، وهم: حامد الشنقيطي، محمد محزري، زكريا هوساوي، محمد القحطاني، صالح أبو الشامات، عبد الله السالم، ريان حامد، همام الهمامي.

وضمت القائمة المستدعاة للمشاركة الخليجية، 26 لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد الشنقيطي، عبد الاله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسن كادش، حسان تمبكتي، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء حجي، سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله السالم.

ويدشن الأخضر مشاركته في البطولة، التي يتزامن افتتاحها مع اليوم الوطني السعودي، بمواجهة الكويت 23 من الشهر الجاري، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره العماني، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت الأخضر إلى جانب منتخبات الكويت وعُمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن.