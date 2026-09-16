«إثراء».. 36 فعالية في احتفالات اليوم الوطني

يحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» باليوم الوطني السعودي 96 عبر برنامج متنوع يمتد خمسة أيام بدءًا من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وتضم الاحتفالات أكثر من 36 فعالية، تجمع بين التجارب الثقافية والترفيهية والبرامج العائلية وورش العمل التي تستحضر ملامح الهوية السعودية وثراءها.

وتفتتح العروض الأدائية بــ«المسيرة العسكرية»، حيث تقدم للزوار تجربة استثنائية في مشهد احتفالي بمشاركة الوحدات العسكرية في استعراض لدقة الأداء وروح الالتزام.

وداخل المركز تتوزع الفعاليات على مجموعة من المساحات والتجارب التي تخاطب مختلف أفراد العائلة، تضم باقة من الأنشطة والتجارب وورش العمل، وتبرز ورشة «مستلهم من جذورنا» التي تجمع بين الإبداع والتصميم والهوية الثقافية، لما تكشفه من جمالية الهوية المعمارية السعودية في مختلف مناطق السعودية، إضافةً إلى ورشة «سير نحو القمة» و«جدار أجيالنا»، والورشة التفاعلية «فن الخط السعودي» التي تحتفي بجماليات الخط السعودي.

وفي مساحة أخرى، تتكرر الفعاليات المبهجة للأطفال الصغار من خلال تجارب متنوعة منها «فنٌ عبر الكثبان» وتجربة «ضوء وفن» و«عالم الصغار»، والتجربة التفاعلية «صمم بأسلوب العملة السعودية» لاكتشاف الخط العربي وكيفية تصميم رمز الريال السعودي وتحويله إلى عمل فني معاصر.

وفي المشهد السينمائي يقدم «إثراء» مجموعة من الأفلام السعودية تتنوع بين الوثائقي والتاريخي والروائي وأفلام الأطفال، من بينها فيلم «الوجهة» الذي يرصد السعودية من خلال مشاهد بصرية وحكايات تعكس تحولات المجتمع وطموحه، إضافةً إلى الأفلام السعودية الجديدة فيلم «مرجوج»، و«ارتزاز».

وفي المتحف، يستعرض معرض «بدايات.. بدايات الحركة الفنية السعودية» رحلة المشهد الفني وتطوره في السعودية، خلال الحقبة التأسيسية والتي امتدت من ستينيات حتى ثمانينات القرن العشرين، وتبرز تطور الفن السعودي بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية للسعودية، إضافةً لمعرض «صدى المألوف» ومعرض «تفسّحوا».

وستشهد حدائق «إثراء» عروضًا موسيقية مستلهمة من التراث المحلي، حيث تجمع الفنون الشعبية بما في ذلك المجرور الطائفي، والخبيتي، والخطوة الجنوبية، ورايح بيشة، إلى جانب ليالي العرضة والسامري، في عروض تسلط الضوء على تنوع الموروث الموسيقي والأدائي في مناطق السعودية.