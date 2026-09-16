قبل أمم إفريقيا.. الشناوي يربك حسابات مصر

أعلن النادي الأهلي المصري تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، ​لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريب الفريق الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر المنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي «تعرض محمد الشناوي لشد من الدرجة الثانية في العضلة ‌الضامة اليسرى خلال ‌تدريب الأربعاء على ملعب ​التتش، ‌وسيخضع ⁠لبرنامج ​علاجي وتأهيلي خلال ⁠الأيام المقبلة».

وأضاف أن الجناح الأيمن طاهر محمد طاهر تعرض خلال مباراة أبو قير للأسمدة، الثلاثاء، لكدمة قوية والتواء في أربطة المرفق الأيسر، ويواصل حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان الأهلي قد اعتلى صدارة الدوري المصري مؤقتًا ⁠عقب فوزه على ضيفه أبو قير ‌للأسمدة بهدفين دون ‌رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع ​الفريق رصيده إلى ‌13 نقطة في المركز الأول، متقدمًا ‌بفارق نقطة واحدة على سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وانضم الشناوي وطاهر إلى قائمة المصابين في الأهلي التي تضم المدافع ياسر إبراهيم، الذي تحوم الشكوك حول جاهزيته لبداية ‌مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل مواصلته التعافي ⁠من ⁠إصابة في الكاحل تشمل التواء في الرباط الداخلي وتمزقًا في الرباط الخارجي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا 25 سبتمبر الجاري على ملعب القاهرة، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان 29 من الشهر ذاته في جوبا، ضمن الجولتين الأولى والثانية.