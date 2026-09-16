إيالا تتمسك بالحلم الآسيوي.. وتطلب الإعفاء

تقدم الاتحاد الفلبيني للتنس بطلب إلى اتحاد اللاعبات المحترفات نيابة عن لاعبته ألكسندرا إيالا للحصول على إعفاء من ​المشاركة الإلزامية في بطولة الصين المفتوحة، بما يتيح للمصنفة 18 عالميًا تمثيل بلادها في دورة الألعاب الآسيوية.

وتعد إيالا، التي أصبحت من أبرز نجمات التنس الصاعدات بفضل انتصاراتها على أسماء كبيرة مثل إيجا شفيونتيك وكوكو جوف، أعلى اللاعبات تصنيفًا في منافسات فردي السيدات ‌بدورة الألعاب ‌الآسيوية، التي تنطلق السبت المقبل ​في ‌اليابان ⁠وتستمر ​حتى الرابع ⁠من أكتوبر المقبل، غير أن منافسات دورة آيتشي-ناجويا تتداخل مع بطولة الصين المفتوحة، إحدى البطولات الإلزامية من فئة ألف نقطة التابعة لاتحاد المحترفات، والمقررة في بكين بدءًا من 30 سبتمبر الجاري.

وتتعرض اللاعبات اللاتي يتغيبن عن إحدى البطولات الإلزامية ⁠من فئة ألف نقطة دون ‌الحصول على إعفاء رسمي ‌لخصم نقاط من تصنيفهن، فضلًا ​عن احتمال فرض ‌غرامات مالية عليهن.

وقال جون ري تيانجكو، الأمين ‌العام للاتحاد الفلبيني للتنس، في بيان لوسائل الإعلام «تقدمنا بطلب رسمي للحصول على إعفاء، ونحترم الإجراءات المعتمدة لدى اتحاد لاعبات التنس المحترفات. وفي الوقت نفسه، اتخذت أليكس ‌قرارها بتمثيل الفلبين في دورة الألعاب الآسيوية، ونحن ندعمها بشكل كامل».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اضطرت الإندونيسية جانيس تجين إلى الانسحاب من دورة الألعاب الآسيوية بعدما أخفقت في الحصول على إعفاء من المشاركة في بطولة الصين المفتوحة.

ومع ذلك، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية أبراهام تولينتينو أن إيالا ستشارك في الألعاب الآسيوية بغض النظر عن قرار اتحاد المحترفات.

وقال «لدى اتحاد المحترفات لوائحه الخاصة، ​ومخالفة تلك اللوائح تترتب ​عليها عقوبات. لكن أليكس ستكون في ناجويا من أجل رفع علم بلادها وتمثيل وطنها».