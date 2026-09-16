بالتراضي.. ضمك يفك ارتباط حركاس

أنهت إدارة نادي ضمك، الأربعاء، علاقتها التعاقدية مع المغربي جمال حركاس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وانضم حركاس إلى صفوف ضمك في أغسطس 2025، قادمًا من الوداد الرياضي المغربي بعقد يمتد حتى 2027.

وخاض مع الفريق 31 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين أمام الحزم والنصر، وصنع هدفًا واحدًا.

وبانتهاء تجربته مع ضمك، يعود المدافع المغربي إلى الدوري المغربي من جديد، عبر بوابة نهضة بركان، الذي اتفق معه على عقد يمتد موسمين.