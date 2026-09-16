سفيان وحسين حالة جديدة في الملاعب العربية

سجل ظهور الثنائي المغربي سفيان رحيمي وشقيقه حسين مع فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم أمام النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، حالة جديدة في الملاعب العربية.

وأسهم الثنائي في فوز العين على النصر 4ـ0 بعد تسجيل حسين هدفين وسفيان هدفًا في المباراة.

وشهدت الملاعب العربية العديد من الحالات بوجود شقيقين في فريق واحد، إذ تعد هذه التجربة هي الثالثة في تاريخ العين الإماراتي بعد تجربة سبيت خاطر وشقيقه جمعة، وعمر عبد الرحمن «عموري» وشقيقيه خالد ومحمد في فريق واحد.

ومن أبرز الأسماء على المستوى العربي حسام حسن وشقيقه إبراهيم أثناء فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية عندما مثلا الأهلي والزمالك والمصري، إضافة إسماعيل يوسف وشقيقه إبراهيم مع الزمالك في الثمانينيات الميلادية.

وعلى مستوى السعودية شهدت العديد من الحالات المشابهة وكان أبرزها عبد الله الدعيع وشقيقه محمد مع الطائي من 1989 إلى 1992، وصفوق التمياط وشقيقه محمد في التسعينيات الميلادية أثناء مشاركتهما مع الهلال، وعبده عطيف وشقيقه أحمد خلال الفترة من 2003 حتى 2011 مع الشباب، وكامل الموسى وشقيقه أحمد مع الوحدة خلال الفترة من 2007 حتى 2010، وإبراهيم هزازي وشقيقه نايف عام 2012 حتى 2013.