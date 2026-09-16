أعلنت وزارة الرياضة، الأربعاء، انطلاق حملة «أنت المشروع الرياضي» بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وضمن مساعيها لحث مختلف أفراد المجتمع على الاهتمام بمستقبلهم الرياضي، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز دور الفرد باعتباره أساس المشروع الرياضي، وترسيخ ارتباط الرياضة بالهوية الوطنية، وتحفيز المجتمع على المشاركة والممارسة والاستثمار للإسهام في نمو ومستقبل القطاع الرياضي، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وتضم الحملة عددًا من المنتجات الإعلامية، والمتمثلة بمحتويات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعمل على إبراز الحملة وتعدد الوصول إلى المستفيدين بطرقٍ متعددة، وبما يتناسب مع أفراد المجتمع كافة.

وتأتي هذه الحملة كخطوة فاعلة نحو بناءِ مجتمع رياضي يؤمن بقدراته، ويطوّر مهاراته، والعمل على تعزيز المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، من خلال طرح مبادراتٍ تعمل على رفع الوعي لدى الأفراد باعتبارهم أساسًا في صناعة المشروع الرياضي.