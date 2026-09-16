عموتة لـ«الرياضية»: الشباب لم يفاوضني

أوضح المغربي الحسين عموتة، مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، عدم صحة الأنباء المتداولة عن مفاوضاته مع الشباب لقيادة الدفة الفنية للفريق العاصمي، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» المدرب المغربي.

وقال عموتة، في تعليق مبسط حول الأنباء: «لا توجد أي مفاوضات مع الشباب».

ويمتلك عموتة «56 عامًا» تجربة تدريبية طويلة بدأت عام 2005 وتنقل بين عدد من الأندية منها السد القطري، الوداد البيضاوي المغربي، والجزيرة الإماراتي، إضافة إلى تجربة مع المنتخبات بقيادة الأردن قبل أن يحط الرحال أخيرًا في مصر رفقة الأهلي.

ومع الأهلي في الموسم الجاري، لعب الفريق خمس مواجهات، انتصر في 4 منها وحقق التعادل في لقاء.

وأعلن الشباب 11 يوليو الماضي التوقيع مع الألماني توماس ليتش، لقيادة الفريق الأول.

وبعد مرور سبع جولات مع مسابقة دوري روشن السعودي يحتل الفريق العاصمي المركز الـ 14 برصيد أربع نقاط، جمعها من أربعة تعادلات، فيما خسر ثلاثة لقاءات ولم يحقق أي انتصار.