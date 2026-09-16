تقييم لاعبي الأخضر.. أبو الشامات يتصدر والخيبري والعقيدي الأقل

تصدر محمد أبو الشامات، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، قائمة المنتخب السعودي في تقييم اللاعبين خلال مشاركتهم مع أنديتهم في الجولات السبع بدوري روشن السعودي، بفارق كبير عن بقية اللاعبين، وفق موقع «سوفاسكور» العالمي.

وحلَّ أبو الشامات «24 عامًا» في المرتبة الأولى في التقييم بـ 8.90 من 10، فيما جاء شقيقه صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي، في المرتبة الثانية مباشرة بـ8.60.

وتخطى ثمانية لاعبين من قائمة الأخضر، التي ستشارك في بطولة «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، السبع درجات، وفقًا للتقييم، فيما لم يتجاوز 16 لاعبًا، حاجز السبع درجات في التقييم.

وتذيل عبد الله الخيبري ونواف العقيدي، لاعبا فريق النصر، القائمة من حيث التقييم، إذ نال الأول «6.20»، وحصل الثاني على درجة «6.35».

ويعد محمد العويس، حارس مرمى فريق الهلال، الأقل مشاركة مع فريقه، إذ لعب مباراة واحدة فقط في دوري المحترفين، ويأتي ثانيًا نواف العقيدي بمواجهتين، وعبد الله السالم بثلاث مباريات.