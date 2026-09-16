بولونيا الجريح يقيل تيديسكو.. ويعين بالادينو

أنهى نادي بولونيا، الذي يمر بفترة صعبة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقد دومينيكو تيديسكو، مدرب الفريق الأول، واستُبدل على الفور بالمدرب السابق لأتالانتا رافاييلي بالادينو، بحسب بيان للنادي نُشر الأربعاء.

وجاء في النص المقتضب: «يتقدم نادي بولونيا إف سي 1909 إلى دومينيكو تيديسكو بخالص الشكر على العمل الذي أنجزه باحترافية وكفاءة».

وكان المدرب الإيطالي الألماني البالغ 41 عامًا، والمولود في كالابريا قبل أن يكبر في ألمانيا، قد عُيّن في الثاني من يونيو الماضي لخلافة فينتشنتسو إيتاليانو.

وبعد شالكة في 2019، ولايبزيج في ألمانيا 2022، ومنتخب بلجيكا في 2025، وفنربخشة التركي في أبريل الماضي، فإن هذه هي المرة الخامسة في مسيرته التي يُقال فيها تيديسكو من منصبه مدربًا.

ويعاني النادي الواقع في شمال إيطاليا في مستهل الموسم الجاري، إذ يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري بعد تلقيه ثلاث هزائم في أربع مباريات، آخرها أمام نابولي، الأحد الماضي.