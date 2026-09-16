طائرة خاصة تجمع لاعبي الأهلي والرابطة في رحلة جوهانسبرج

غادرت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ظهر الأربعاء، إلى جنوب إفريقيا، عبر طائرة خاصة، برحلة مباشرة من جدة إلى مدينة جوهانسبرج، تستغرق نحو 9 ساعات و50 دقيقة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة القطب الجداوي استأجرت طائرة خاصة سعتها تصل نحو 300 مقعد، بهدف نقل رابطة مشجعي النادي، برفقة أعضاء البعثة إلى جنوب إفريقيا، بسبب عدم وجود رحلات طيران مباشرة من جدة إلى جوهانسبرج.

وبيّن أن الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي للنادي، تقدم بعثة الأهلي، والمنتظر ووصولها في وقت متأخر مساء الأربعاء.

ويجري لاعبو الأهلي عصر الخميس، أولى حصصهم التدريبية، استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز، في كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ ضمن منافسات كأس القارات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السبت المقبل، وفق المصدر ذاته.

وكان الأهلي افتتح مشواره في النسخة الجارية من البطولة بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي، فيما يخوض صن داونز منافسات كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.