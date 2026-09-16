كم مرة خسر النصر برباعية نظيفة؟

أعادت خسارة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام نظيره العين الإماراتي 0ـ4 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة أبرز النتائج التاريخية التي تلقاها الأصفر طوال تاريخه برباعية نظيفة في مختلف المسابقات.

الأولى كانت في فترة التسعينيات، أمام الرياض عام 1993، حيث نجح نادي الرياض الملقب بـ«المدرسة» والذي كان يعيش أفضل فتراته التاريخية في تفجير مفاجأة مدوية بالفوز على النصر بنتيجة 4ـ0.

بعد أكثر من 13 عامًا سحق الاتحاد نظيره النصر برباعية نظيفة مطلع 2008، وتحديدًا في الجولة الـ15 من الدوري السعودي الممتاز والتي شهدت ليلة تاريخية للمهاجم البرازيلي ماجنو ألفيس الذي نجح بمفرده في تمزيق الشباك النصراوية بتسجيله «سوبر هاتريك» «4 أهداف».

السقوط الثالث كان في الدوحة أمام لخويا القطري «الدحيل حاليًا» مطلع 2016 عاش النصر ليلة آسيوية حزينة ضمن منافسات دور المجموعات لـدوري أبطال آسيا واستقبلت شباكه 4 أهداف نظيفة.

وفي دوري المحترفين السعودي تكبد الأصفر العاصمي خسارة ثقيلة برباعية نظيفة أمام غريمه التقليدي الهلال في الجولة الـ23 من موسم 2021ـ2022 على ملعب «الأول بارك»، وتعد هذه المباراة هي الوحيدة التي خسرها النصر بنتيجة 0ـ4 منذ انطلاق «دوري المحترفين» بنظامه الجديد.