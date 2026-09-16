الهلال.. إنزاجي يريح الهلاليين 24 ساعة

منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة فقط، بعد الفوز على الغرافة القطري 2ـ1 خلال مشواره الافتتاحي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إنزاجي قرَّر مواصلة التدريبات، على الرغم من افتقاده للعناصر الدولية، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة كأس «خليجي 27» التي تنطلق 23 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى السادس من أكتوبر، على أن تمتد فترة التدريبات لمدة خمسة أيام، بعدها يريح اللاعبين مدة أسبوع.

ويغيب عن الهلال الفترة المقبلة الدوليون السبعة محمد العويس، محمد كنو، ناصر الدوسري، متعب الحربي، محمد محزري، حسان تمبكتي، وسلطان مندش، الذين سينتظمون بمعسكر الأخضر ظهر الخميس.

ويتصدر فريق الهلال قائمة دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وحقق فوزه الأول في البطولة القارية، وضمن التأهل إلى دوري الـ16 من مسابقة كأس الملك.