الاتحاد.. المرحلة الأخيرة تعيد شراحيلي

يبدأ أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، رفع الجانب اللياقي ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وذلك خلال فترة التوقف التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض شراحيلي لتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا، مطلع يوليو الماضي، مع مدربه الشخصي في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًّا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.

وكان فيسينج مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة لمدة 7 أيام، وذلك بعد العودة في وقت متأخر مساء الإثنين من الدوحة، عقب التعادل 1ـ1 أمام الشمال القطري في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.