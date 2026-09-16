التعاون يغيّر الوسط أمام النهضة

عمد السوري جهاد الحسين، المدرب المؤقت لفريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى إجراء تغيير على تشكيلته الأساسية أمام النهضة العماني، الأربعاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وتضمن التغييران دخول الألباني نديم بايرامي وسيف رجب لاعبي وسط، فيما أبقى على جميع العناصر التي شاركت في المراكز الأخرى خلال مواجهة الهلال الماضية، التي خسرها الفريق 0ـ6 ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وتولى الحسين المهمات الفنية لـ«سكري القصيم» خلفًا للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة من الهلال، السبت الماضي.

وأعاد المدرب السوري الثنائي بايرامي ورجب إلى القائمة الأساسية بدلًا من إبراهيم محنشي والإيفواري بارفيه جويجون اللذين خاضا مواجهة الهلال منذ بدايتها.

وتألقت تشكيلة التعاون من البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، وعون السلولي والبلغاري مارين بيتكوف ونديم بايرامي والجزائري زين الدين بلعيد وبسام الحريجي وسيف رجب والمغربي أشرف المهديوي والليبيري أوسكار دورلي ومحمد الكويكبي والمغربي يونس البحراوي.

ويلعب التعاون والنهضة العماني ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا الفيصلي الأردني والريان القطري.