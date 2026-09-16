مارس.. انطلاق فورمولا 1 في جدة

يعود سباق جائزة السعودية الكبرى «stc» للفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس 2027، وفقًا لما أعلنته شركة رياضة المحركات السعودية.

وجاء تحديد موعد السباق ضمن الكشف المبدئي عن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027، الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، إذ تستضيف جدة الجولة الثانية من الموسم، ليعود السباق السعودي إلى موعده المعتاد في روزنامة البطولة.

وتحتضن حلبة كورنيش جدة، المصنفة أسرع حلبة شوارع في العالم، سباق الفورمولا 1 للمرة السادسة، فيما تواصل شركة رياضة المحركات السعودية استعداداتها لتنظيم النسخة الجديدة، واستقبال الفرق والجماهير القادمة من داخل السعودية وخارجها.

وتشهد عطلة نهاية أسبوع السباق برنامجًا ترفيهيًا مصاحبًا، امتدادًا لما شهدته النسخ السابقة من حفلات وعروض موسيقية شارك فيها عدد من النجوم العالميين، من بينهم جاستن بيبر وأليشيا كيز وفاريل ويليامز وكالفن هاريس وفرقة بلاك آيد بيز وجنيفر لوبيز.

ومن المنتظر أن تكشف الجهة المنظمة لاحقًا عن تفاصيل البرنامج الترفيهي والأسماء المشاركة في نسخة 2027.