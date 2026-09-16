تعثرات طرابزون تعيد صلاح إلى الألمان

يلعب النجم المصري محمد صلاح تحت قيادة فنية ألمانية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما استعان نادي طرابزون سبور التركي بتوماس ريس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تواضع النتائج منذ بدء الموسم الجاري.

وحقّق صلاح معظم نجاحاته، فرديًا وجماعيًا، مع الألماني يورجن كلوب، عندما عمِلا معًا في ليفربول الإنجليزي، من 2017 إلى 2024.

وبعد مغادرة كلوب صفوف «الأحمر»، حلّ الهولندي آرني سلوت خلَفًا له، ودرَّب النجمَ المصريّ موسمين، شهِدَ ثانيهما توتّرًا في العلاقة بينهما، ما دفع الجناح الهدَّاف إلى مغادرة النادي قبل موعد نهاية عقده والانتقال إلى تركيا.

وفي إيطاليا، لَعِب صلاح تحت قيادة المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في فيورنتينا، والفرنسي رودي جارسيا والإيطالي لوتشيانو سباليتي في إيه إس روما.

وأقيل جارسيا خلال منتصف موسم 2015ـ2016، وحضر سباليتي خلفًا له.

وحكاية صلاح مع الألمان بدأت مبكرًا، عندما غادر مصر خلال صيف عام 2021 للانضمام إلى بازل السويسري، وبدء رحلة الاحتراف الأوروبية.

وكان الألماني هايكو فوجل أول مدرّبٍ له في هذه الرحلة. وأطاحت النتائج بفوجل، واختار النادي المدربَ السويسري مورات ياكين بعده.

تألق ابن نادي «المقاولون العرب» تحت قيادة ياكين، فاستقطبه تشيلسي الإنجليزي، خلال موسمه الثاني مع بازل، لينضم إلى الفريق الأزرق الذي كان يدرّبه وقتها البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسيصبح الألماني ريس، القادم من تدريب لودوجوريتس البلغاري، عاشر مدرّب دائم في مسيرة صلاح الأوروبية.

مدربون قادوا صلاح في أوروبا

ليفربول

الألماني يورجن كلوب

الهولندي آرني سلوت

روما

الفرنسي رودي جارسيا

الإيطالي لوتشيانو سباليتي

فيورنتينا

الإيطالي فينتشينزو مونتيلا

تشيلسي

البرتغالي جوزيه مورينيو

بازل

الألماني هايكو فوجل

السويسري مورات ياكين

طرابزون سبور

التركي فاتح تكي