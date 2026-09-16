آسيويا.. التعاون يكتفي بنقطة النهضة

فرط فريق التعاون الأول لكرة القدم بفرصة الفوز على مضيفه النهضة العماني بعد سقوطه في فخ التعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وافتتح التعاون النتيجة بواسطة راكان الطليحي عند الدقيقة 60، لكن النهضة تمكن من التعديل عبر الكاميروني بيتروس بومال في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالمجموعة التي تضم أيضًا الريان القطري والفيصلي الأردني.

وخاض التعاون المباراة تحت قيادة السوري جهاد الحسين، الذي تولى المهمات الفنية مؤقتًا خلفًا للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المقال من منصبه بعد الخسارة 0ـ4 من الهلال، السبت الماضي، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.