جدولة أم أشغال شاقة

صادمة وغير متوقعة تلك النتيجة التي آل إليها لقاء النصر والعين ضمن منافسات نخبة آسيا في جولتها الأولى، حيث اهتزت شباك العالمي أربع مرات دون رد أو حتى ردة فعل، وسط مستوى باهت وأداء مخيب وروح معدومة.

والواقع أن هناك عدة أسباب وراء هذا الانهيار النصراوي، أولها آنج بوستيكوجلو فهو مدرب متواضع أقل بكثير من أن يخلف جيسوس، صحيح إنه درب فرقًا معروفة ولكن كثيرًا ما رافقته الإخفاقات، ومن الواضح أنه يقود النصر إلى الهاوية واستمراره مضيعة للوقت ومزيد من النزيف، لذلك يجب اتخاذ القرار فورًا بإقالته قبل فوات الأوان.

ولكن للإنصاف هذا ليس وحده سبب تراجع أداء النصر والذي بدأ في الدوري وتجلى في آسيا، فمستوى اللاعبين تراجع بشكل كبير وفي مقدمتهم فيليكس الذي كان محور انتصارات النصر في الموسم الماضي، ناهيك عن توقف الاستقطابات فتوقف تجديد الدماء وهو أساس في الاستمرارية، ولا أبالغ إذا قلت إن هناك لاعبين أقل من أن يمثلوا فريقًا يبحث عن إنجازات قارية.

أما رونالدو فمع احترامي له ولتاريخه إلى هنا كفاية، فإذا كنتم تبحثون عن مجد شخصي له فأنتم في الطريق الصحيح وإن كنتم تبحثون عن إنجازات باسم الكيان فالدكة مكانه حتى نهاية عقده، فبصراحة النصر يلعب ناقص لاعب بوجود رونالدو والجميع يعرف ذلك، ولكن يؤثرون الصمت في وقت وجب فيه قول الحقيقة كما هي وبكل تجرد من أجل مصلحة النصر.

أيضًا هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع ألا وهي الجدولة، فما تفعله لجنة المسابقات يتضاد مع مصلحة الأندية، فحتى يكون هناك وضوح وإنصاف يجب أن تطلع وتقر كل الأندية طريقة الجدولة ومواعيد المباريات، فبصراحة أنتم سبب رئيسي في تراجع نتائج فرقنا آسيويًا بفضل هذه الجدولة وما نتج عنها من إرهاق، والمصيبة أن المشكلة ستستمر دون اكتراث بمصلحة الأندية وتمثيلها للوطن فالاتحاد مثلًا سيلعب 9 مباريات في 26 يومًا أي أن هناك يومين تقريبًا للاستشفاء بين كل مباراة والأخرى، ما يعني أنه سيخوض الجولات التالية من النخبة الآسيوية وسط ضغط كبير حتمًا سينتج عنه تراجع في أداء اللاعبين وزيادة الإصابات وكثرة الغيابات ما يؤول إلى تراجع المستوى في كل المسابقات بما في ذلك دورينا الذي ننشد أن يكون ضمن الأفضل عالميًا.

شخصيًا أرى أنه مع تغير قيادة اتحاد الكرة يجب أن تتغير قيادات وأعضاء اللجان والروابط، فما الفائدة من تغيير الرأس مع بقاء الجسد؟! عمومًا كل التوفيق لأندية الوطن.