مستعينا بشركة بلجيكية.. اتحاد القدم يطور أكاديميات 68 ناديًا

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، مشروع تطوير أكاديميات الأندية، الموجَّه إلى أندية دوري روشن السعودي ودوريي الدرجتين الأولى والثانية.

وأعلن الاتحاد عن بدء المشروع خلال ملتقى الأندية الذي عقده، بحضور ماجد آل صاحب، الأمين العام المكلّف، ومات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد، وفيليب سيندروس، اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي «فيفا»، وممثلي الأندية المستهدفة، وعددها 68.

والخطوة جزءٌ من خطط تطوير منظومة المواهب، وإيجاد مسار مستدام لإعدادها.

وحسبما أوضح الاتحاد السعودي، فإنه سينفذ المشروع مع شركة «دوبل باس» البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات، والتي عمِلت مع عدد من الاتحادات حول العالم، مثل الإنجليزي، والإيطالي، والياباني، والتركي، والألماني.

وسيستند العمل إلى مقارنات مرجعية دولية، وتقييم الوضع الراهن للأكاديميات وتحديد معايير موحدة لها.

ومن بين المُستهدَفات مساعدة كل نادٍ على تحديد أولوياته وتطوير منهجيته، بما يضمن إعداد جيل من اللاعبين المتميزين، وتعزيز مسار وصول المواهب من الأكاديميات إلى الفريق الأول.

وسيُنفذ المشروع على ثلاث دورات تقييم حتى عام 2030. وتجمع كل دورة بين التقييم الشامل والمرحلي، وتبدأ الأولى الموسم الجاري، وتشمل جميع الأكاديميات المستهدفة. وتركز الدورتان الثانية والثالثة على متابعة التقدم وإعادة التقييم وقياس التطور المتحقق وصولًا إلى المستهدَفات.

وسيوفر المشروع حوافز للأندية، ترتبط بمستوى جودة العمل والإنتاجية، إضافةً إلى مزايا متعلقة بانتقالات اللاعبين، بما يعزز العائد على الاستثمار في تطوير المواهب، ويرفع القيمة الفنية والسوقية للاعبين المُطوَّرين داخل الأكاديميات.

وخلال الملتقى، شدد ماجد آل صاحب، في كلمةٍ له، على أهمية الشراكة مع الأندية لتطوير منظومة كرة القدم، ودور الأكاديميات في بناء قاعدة مستدامة للمواهب ودعم مستقبل الكرة السعودية.

واستعرض كروكر التوجه العام للمشروع ومسارات عمله خلال الفترة المقبلة، فيما تطرق نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات، إلى تطور مسابقات الفئات السنية والتوسع الذي شهدته خلال الفترة الماضية، ودورها في توفير مسار تنافسي متدرج للاعبين.

بدوره، استعرض مارك كانهام، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد السعودي، برنامج تطوير الأكاديميات وأهميته في رفع جودة العمل الفني داخل الأندية وتعزيز مسار إعداد وتطوير اللاعبين.

وتحدث سيندروس عن أهمية دور برامج تطوير الأكاديميات في بناء منظومات مستدامة للمواهب، ودور «فيفا» في دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بتطوير اللعبة.