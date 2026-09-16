«خليجي 27» يمنح لاعب النصر أول استدعاء دولي

استُدعِي العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة لقدم، لتمثيل منتخب بلاده في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تحتضنها جدة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

ولم يسبق لمتوسط الميدان، البالغ من العمر 22 عامًا، المشاركة مع المنتخب الأول، علمًا أنه لعِب لمنتخبي بلاده تحت 20 و23 عامًا.

وأعلن الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب «أسود الرافدين»، عن قائمته، المؤلفة من 26 اسمًا، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، مساء الأربعاء.

وضم المدرب إلى القائمة اللاعب النصراوي، الذي لم يلعب أي مباراةٍ مع فريقه الموسم الجاري.

واستدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، عبد الكريم لقوائم ثلاث مباريات، وأبقاه على دكة الاحتياط.

ومنذ انضمامه إلى النادي مطلع العام الجاري، مثّل العراقي «الأصفر» في ثلاث مباريات، تعود إلى الموسم الماضي.

ويشارك منتخب العراق في المجموعة الأولى من كأس الخليج، إلى جانب المنتخبات السعودي والكويتي والعماني، فيما تضم المجموعة الأخرى منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.

وضم مدرب «أسود الرافدين» ثلاثة حراس مرمى، وثمانية مدافعين، و11 لاعب وسط، وأربعة مهاجمين.

ومن بين المستدعين المهاجم المخضرم أيمن حسين، وإبراهيم بايش، لاعب الرياض السعودي السابق، وعلي جاسم، مهاجم النجمة السعودي السابق، وزيدان إقبال، لاعب وسط دندي يونايتد الإسكتلندي، وميرخاس دوسكي، مدافع فيكتوريا بيلزين التشيكي.