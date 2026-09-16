الاتفاق يستعير حاجي من الاتحاد

أعلن نادي الاتفاق، الأربعاء، عن تعاقده مع طلال حاجي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الاتحاد.

ويأتي تعاقد النادي الشرقي مع حاجي «19 عامًا» قبل إغلاق فترة التسجيل الخاصة بفئة تحت 21 عامًا في 20 سبتمبر الجاري.

وإضافة إلى حاجي، أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن الإدارة الاتفاقية تواصل تحركاتها لإبرام صفقتين إضافيتين أحدهما مع لاعب أجنبي من فئة المواليد، إلى جانب لاعب محلي من الفئة ذاتها خلال الأيام المقبلة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الخميس الماضي، عن أن إدارة الاتفاق تتجه إلى التعاقد مع طلال حاجي، مهاجم فريق الاتحاد، بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بفئة 21 عامًا.

وتأسس حاجي في الفئات السنية بنادي الاتحاد وصولًا إلى الفريق الأول عام 2023، ومنذ ذلك الحين ارتدى قميص النمور في 11 مباراة، وسجل هدفين وصنع ثلاثة، قبل أن تتم إعارته إلى الرياض في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويشارك معه في 15 مباراة محرزًا هدفًا وحيدًا.