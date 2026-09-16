نخبة آسيا.. كوبي وجيونبوك ينتصران

حقق فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم الفوز 21 على بورت أثوريتي التايلاندي في بداية مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة في تايلاند، الأربعاء.

وتقدم كوبي بهدف السبق عن طريق رين عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الدولي الياباني موتو الهدف الثاني في الدقيقة 61 ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

لكن كوماتسو، نفسه، سجل هدفًا بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عندما حوّل ضربة رأس من عصام الصبحي نحو شباك فريقه.

وفي مباراة أخرى، نجح فريق جيونبوك الكوري الجنوبي في قلب تأخره بهدف واحد إلى فوز بنتيجة 2ـ1 على كاشيوا ريسول الياباني في مدينة جونجو.

وكان كينشين يوبا قد منح الفريق الياباني ‌التقدم في الدقيقة 30 بفضل مجهود فردي، لكن تياجو أوروبو أدرك التعادل بضربة رأس ⁠بعد ثلاث دقائق ⁠من بداية الشوط الثاني.

ثم حسم إيتالو المباراة لصالح جيونبوك في الدقيقة 69، حيث تجاوز البرازيلي اثنين من مدافعي كاشيوا قبل أن يسدد الكرة في الزاوية السفلية لمرمى ريوسوكي كوجيما.

وسيتأهل أول ثمانية فرق في كل من شرق آسيا وغرب آسيا إلى مراحل خروج المغلوب بعد انتهاء مرحلة الدوري، التي تم توسيعها من 24 إلى 32 فريقًا في النسخة الجارية من المسابقة.

وتُلعب مباريات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب في ​مارس المقبل، بينما ستُلعب ​مباريات دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي في السعودية بنظام مركزي في أبريل ومايو العام المقبل.