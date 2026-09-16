شارلوت تستضيف «دبليو تي أيه» حتى 2029

أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب «دبليو تي أيه» الأربعاء، أن بطولة الماسترز الختامية «دبليو تي أيه فاينلز» التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم ستلعب في مدينة شارلوت الأميركية، بولاية كارولاينا الشمالية، بين عامي 2027 و2029.

ووفقًا لبيان صادر عن الرابطة تصبح شارلوت المضيف الجديد لبطولة الماسترز دبليو تي أيه ابتداءً من 2027 وتجرى منافسات البطولة الختامية للموسم التي تشمل منافسات الفردي والزوجي، «حتى عام 2029» في ملعب سبيكتروم سنتر، معقل فريق شارلوت هورنتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقًا للبيان نفسه.

وكشفت الرابطة كذلك عن أن الاتفاق يتضمن نقل مقرها الرئيس من مدينة سانت بطرسبرغ في ولاية فلوريدا إلى شارلوت، من دون تحديد موعد الانتقال.

وعلى صعيد الرجال، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب «أيه تي بي» أن بطولة «أيه تي بي» الختامية لفئة الشباب «نكست جينيرايشن أيه تي بي فاينلز» التي تجمع أبرز اللاعبين الشبان تحت العشرين، تلعب في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل بمدينة ريتجو كالابريا الإيطالية، بعدما استضافتها مدينة جدة السعودية على مدى ثلاثة أعوام.