جزائية قاتلة تقود الزمالك إلى الصدارة

خطف فريق الزمالك الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا 1ـ0 على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ​ليتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي، الأربعاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز خطف الصدارة في حال فوزه ‌على مضيفه الشرقية ‌إنبي في ختام الجولة ‌الخميس.

وتوقف ⁠رصيد ​غزل المحلة ⁠عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل ⁠أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل ‌منطقة جزاء المحلة ‌حاول بنتايك لعبها برأسه نحو ​المرمى لكن قدم ‌نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.