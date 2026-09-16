3 تجريبيات شبابية.. وإجازة 5 أيام

يواجه فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الشرق، المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية، مساء الخميس في مباراة تجريبية، تسبق إجازة لمدة خمسة أيام يحصل «الليوث» عليها بالتزامن مع فترة التوقف الجارية.

وأدى الشباب حصة تدريبية مساء الأربعاء هي الرابعة منذ مباراته الأخيرة، التي شهدت تعادله السلبي مع الفيحاء، السبت ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وبعد مباراة الشرق، التي يحتضنها ملعب «إس إتش جي آرينا»، يبدأ الفريق إجازة من الجمعة إلى الثلاثاء، ويستأنف تدريباته الأربعاء، استعدادًا لمواجهات ما بعد فترة التوقف.

وحسبما أعلن النادي العاصمي الأربعاء، يخوض «الليوث»، الذين يدربهم الألماني توماس ليتش، مباراتين تجريبيتين أخريين خلال التوقف، الأولى ضد الفيحاء في 27 سبتمبر، والأخرى ضد الرياض في 4 أكتوبر المقبل.

وبالتزامن مع آخر تدريبٍ جماعي قبل تجريبية الشرق، واصل الجناحان البلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي دانييل بودينس تنفيذ برنامجيهما العلاجي والتأهيلي، داخل عيادة النادي، تمهيدًا للعودة إلى الفريق.