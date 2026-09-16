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الركض مستمر

2026.09.16 | 11:29 pm
استمرت تحضيرات فريق الشباب الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف بحصة تدريبية مسائية على ملعب النادي، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الركض مستمر

الركض مستمر

الركض مستمر

الركض مستمر

الركض مستمر