أتلتيكو يضرب أوساسونا برباعية

استعرض فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم قوته الهجومية في الدوري الإسباني، وقدم أداءً لافتًا خلال فوزه الكبير على ضيفه أوساسونا 4ـ0 الأربعاء ضمن الجولة السادسة.

وأحرز الكندي جوناثان ديفيد الذي لعب أساسيًا للمرة الأولى مع فريق العاصمة الإسبانية عند الدقيقة 24 والكوري الجنوبي لي كانج-إن 54 والفرنسي روبان لو نورمان 63 وأليكس بايينا 82 أهداف أتلتيكو.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، محققًا فوزه الثاني تواليًا بعد إسقاطه مضيفه ريال سوسييداد الأحد 0ـ3، والثالث له في «لا ليجا» الموسم الجاري مقابل تعادل وخسارة.

ويأتي الفوز في توقيت مثالي لقطب العاصمة مدريد، وذلك قبل أربعة أيام من استضافته غريمه وجاره اللدود الريال، الأحد المقبل، في آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي.

وفي مباراة ثانية، عاد إشبيلية بالنقاط الثلاث من ميدان ديبورتيفو لا كورونيا المنقوص عدديًا 1ـ0، بفضل هدف المهاجم ميجيل سييرا 52.

وأنهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيلينيو ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59.

وارتقى إشبيلية إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، مقابل تسع نقاط لديبورتيفو في المركز السابع.