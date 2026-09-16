بعد 140 مباراة.. فيتسل يعتزل اللعب الدولي

أعلن البلجيكي أكسل فيتسل، لاعب الوسط، الأربعاء، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده عن 37 عامًا، واضعًا بذلك حدًا لمسيرة جعلته ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بقميص «الشياطين الحمر».

وكتب فيتسل عبر منصة إكس: «هذه المرة القرار نهائي. اتخذت قرار إنهاء مسيرتي الدولية. حان الوقت لإفساح المجال أمام اللاعبين الشبان والجيل الجديد».

وانضم فيتسل إلى نيس الفرنسي الموسم الجاري، وكان ضمن قائمة المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وخاض اللاعب الذي سبق له الدفاع عن ألوان ستاندار لييج وبنفيكا البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني 140 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفًا.

ويحتل فيتسل المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي بلجيكا خوضًا للمباريات الدولية، خلف يان فيرتونجن، صاحب الرقم القياسي بـ157 مباراة، وأمام المهاجم روميلو لوكاكو الذي خاض 132 مباراة.

وكان فيتسل أحد عناصر المنتخب البلجيكي الذي بلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2018، قبل أن يخسر أمام فرنسا 0ـ1.

وقال ابن مدينة لييج في رسالته: «لم أكن لأتخيل يومًا أن أحقق كل هذا عندما بدأت مسيرتي، في سن الثامنة عشرة فقط».

وأنهى فيتسل رسالته بعبارة: «أحبك يا بلجيكا».