الخميس.. الأخضر يفحص لاعبيه

يخضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الخميس، إلى فحوصات طبية بعد انتظامهم في مقر المعسكر الإعدادي في جدة، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 27، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الخميس، على أن يقتصر برنامج اليوم الأول من التجمع على الفحوصات الطبية قبل بدء التحضيرات الميدانية للبطولة.

وكان البرنامج المعلن للمنتخب يتضمن افتتاح التحضيرات بحصة تدريبية، الخميس، على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل أن يطرأ تعديل عليه بإلغاء التدريب والاكتفاء بالفحوصات الطبية، حسب مصادر «الرياضية».

وأعلن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، قائمة مكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في البطولة، ضمت محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسان تمبكتي، حسن كادش، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء آل حجي، سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، وعبد الله آل سالم.

ومن المقرر أن يلتحق لاعبو الأهلي بالمعسكر، الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع فريقهم في منافسات كأس القارات FIFA 2026.

ويشارك الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت، ويفتتح مشواره أمام الكويت، 23 سبتمبر الجاري، ثم يواجه عمان في الـ 26 منه، ويختتم دور المجموعات أمام العراق في الـ 29 من الشهر ذاته.