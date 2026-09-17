«يويفا» يبحث عن منافس إنفانتينو

أكدت لورا مكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، أن الاتحاد لا يزال في طريقه لإيجاد مرشح يتمتع بمصداقية لمنافسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، ولم يسمح لحملته من أجل التغيير بأن تتحول إلى مجرد أمنيات.

وأوضحت لورا أن المرشح لانتخابات مارس المقبل لا يجب أن يكون أوروبيًا بالضرورة، لكن يجب أن يكون قادرًا على هزيمة إنفانتينو وتوحيد الاتحادات القارية وتحقيق إصلاحات إدارية مستدامة.

وفي حديثها إلى «رويترز» خلال قمة كرة القدم العالمية في مدريد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» في سالونيك، رفضت ما يقال من أن المعارضة لإنفانتينو فقدت زخمها على الرغم من أن رئيس «فيفا» يبدو أنه لا يزال يتمتع بدعم كافٍ للفوز بولاية أخرى.

وأوضحت أن جهود «يويفا» لا تهدف إلى تنصيب شخصية أوروبية رمزية لقيادة تمرد، بل إلى حشد الدعم لمرشح لديه برنامج إصلاحي ‌واضح.

واجه الإيطالي ـ السويسري إنفانتينو، صاحب الـ 56 عامًا أكبر تحدٍ لرئاسته عقب فشل اقتراحه ببيع حصة تصل إلى 20 في المئة من الحقوق التجاربة لبطولات «فيفا» بما فيها كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وقالت لورا إن دول «يويفا» ظلت «متحدة ومتكاتفة للغاية» في عزمها على ‌تغيير طريقة إدارة «فيفا»، لكنها شددت على أن الخلاف يتجاوز شخصية إنفانتينو.